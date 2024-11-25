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Бышовец: преображение Угальде в "Спартаке" не связано с Соболевым

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Бывший главный тренер "Локомотива" Анатолий Бышовец поделился своим мнением, связано ли успешное выступление нападающего Спартака" Угальде с уходом из команды Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"
"Я бы это не связывал воедино. Нужно просто говорить о качествах Угальде. Его преображение не связано с Соболевым. Просто Угальде сейчас набрал оптимальную форму, не проседает физически. Станковичу удалось создать правильный микроклимат внутри коллектива. Да и никто извне не раскачивает лодку. Команда абстрагирована от той критики, которая ее преследовала ранее", - приводит слова Бышовца "Евро-Футбол.Ру".

Манфред Угальде является игроком московского "Спартака" с января 2024 года. В текущем сезоне 22-летний коста-риканский нападающий в общей сложности в составе красно-белых принял участие в 19 официальных матчах, в которых забил соперникам 13 голов и отдал партнерам 3 голевые передачи.

В последней игре чемпионата России против московского "Локомотива" Угальде оформил покер и, тем самым, с 12-ю забитыми голами возглавил список лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги.

Нападающий Александр Соболов выступал за московский "Спартак" до августа 2024 года, когда за 10 млн евро перешёл в петербургский "Зенит".

Александр Соболев
Манфред Угальде
Спартак
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