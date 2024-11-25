"Первые игры "Спартака" со Станковичем, не считая матча в Оренбурге, обнадежили. Добавился Барко, вокруг которого можно строить игру, но потом начались шараханья с составом. К хорошему это не привело. За полгода тренер уже должен показывать результат. Главный показатель - стабильность. Ее Станковичу не хватает", - поделился Булатов.
Сербский специалист Деян Станкович возглавил московский "Спартак" перед стартом текущего сезона РПЛ. После 16-ти туров РПЛ "Спартак" под управлением Станковича занимает 4-е место в турнирной таблице. В активе красно-белых 31 очко. В 16-м туре "Спартак" разгромно победил "Локомотив" (5:2) с покером в исполнении нападающего Манфреда Угальде.
До зимнего перерыва в РПЛ "Спартак" проведет еще 2 матча. В 17-м туре подопечные Станковича сыграют на выезде с "Краснодаром". Игра пройдет в воскресенье, 1-го декабря. В 18-м туре красно-белые примут на своем поле "Пари НН". Матч назначен на субботу, 7-го декабря.
Источник: "РБ Спорт"
Булатов: шараханья с составом к хорошему Станковича в "Спартаке" не привели
Экс-футболист "Спартака" Виктор Булатов оценил работу главного тренера красно-белых Деяна Станковича в первой части чемпионата.
Фото: официальный сайт "Спартака"