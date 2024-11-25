"Марцел правильно сказал, что обучение на тренера и практика - это разные вещи. Рассматриваю любые варианты в РПЛ, куда пригласят. Если Марцел пригласит меня в "Динамо" своим помощником, конечно, соглашусь", - цитирует Мостового Metaratings
Чешский главный тренер Марцел Личка возглавляет московское "Динамо" с лета 2023-го года. В первом же сезоне у руля бело-голубых Личка привел клуб к бронзовым медалям. Отставание "Динамо" от выигравшего чемпионат "Зенита" в итоговой таблице составило 1 очко.
В текущем сезоне "Динамо" занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. У команды 31 очко в 16-ти матчах. Ранее экс-полузащитник "Сельты" и сборной России Александр Мостовой прошел стажировку в "Динамо".
Мостовой: если Личка пригласит в "Динамо" своим помощником, конечно, соглашусь
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил готовность войти в тренерский штаб "Динамо".
Фото: Telegram-канал "Динамо"