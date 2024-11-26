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Экс-игрок "Рубина": у нас все любят Карпина и считают его сильным тренером, а где результаты?

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Экс-игрок "Рубина" Алексей Попов высказался о главном тренере "Ростова" Валерие Карпине.
Фото: РФС
"Условно, у нас все любят Карпина и считают его сильным тренером — не понимаю, почему. Где результаты? Да, у него играет молодежь, но кого и куда он смог выгодно продать за 6 или сколько он там лет работает? Для меня странно, что об этом не говорят", - цитирует Попова Sport24.

Валерий Карпин является главным тренером "Ростова" и национальной команды России. После 16-ти сыгранных туров ростовчане располагаются на 8-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеют в своем активе 20 набранных очков.

Напомним, что в ноября сборная России одержала победу над национальной командой Брунея со счетом 11:0, встреча проходила в Краснодаре. Также подопечные Валерия Карпина одержали победу в товарищеской встрече над Сирией со счетом 4:0 - матч проходил в Волгограде.

Ростов
Валерий Карпин
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