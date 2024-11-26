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Ориньо: наверное, Глушаков сможет привести "Спартак" к чемпионству

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Защитник "Химок" Ориньо считает, что Денис Глушаков смог бы привести московский "Спартак" к чемпионству в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Наверное, Глушаков сможет привести "Спартак" к чемпионству, если возглавит команду. Он легенда этого клуба. Я верю в него, потенциал есть!", - цитирует Ориньо "РБ Спорт".

Напомним, что на данный момент Денис Глушаков имеет действующий контракт с подмосковными "Химками", однако на данный момент отстранен от работы с основной командой. Ранее экс-игрок сборной России заявил, что хотел бы завершить карьеру игрока в матче 30-го тура РПЛ "Спартак" - "Химки".

Глушаков ранее выступал за красно-белых, полузащитник провел во всех турнирах 173 матча и записал на свой счет 23 забитых мяча и 10 голевых передач.

Химки
Денис Глушаков
Спартак
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