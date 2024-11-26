"Крыльям Советов" ничего не может грозить в плане уголовного дела, а тем людям, которые передавали и получали эти взятки, может грозить уголовная ответственность. Это статья 204 "Коммерческий подкуп".
Если человеку передаются какие-то деньги, то наказание в виде большого штрафа 800 тыс рублей и больше, а также лишение свободы. Если крупный размер взятки, то самое большое наказание до пяти лет лишения свободы. Такое наказание человеку, который передаёт и получает взятку", - приводит слова Князева "Чемпионат".
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что некие неназванные преступники требуют от футбольного клуба "Крылья Советов" 36 миллионов рублей за совершение в пользу самарцев коррупционных преступлений.
После 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 "Крылья Советов", набрав 15 очков, занимают двенадцатое место в турнирной таблице чемпионате России. В следующем туре команда Игоря Осинькина 1 декабря на выезде сыграет против петербургского "Зенита". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
В Кубке России "Крылья Советов" прекратили участие в турнире на стадии группового этапа Пути РПЛ, заняв последнее место в группе А.
Юрист: тем, кто передавал и получал взятку от "Крыльев Советов", грозит до 5 лет лишения свободы
Юрист Андрей Князев разъяснил, какие последствия могут наступить после заявления губернатора Самарской области о коррупции в российском футболе.
Фото: ФК "Крылья Советов"