"Если он сказал, то должен всё сказать. Надо расследование проводить, чтобы обвинять в чем-то. Я думаю, что такое есть, что с судьями работают. И в моё время было такое, когда я работал. Тогда судья прибил меня в Тюмени, его пожизненно дисквалифицировали. Были такие моменты, когда судьи прибивали. Я работал с "Крыльями", с ЦСКА. Как только начинался сентябрь, нас начинали прибивать", - приводит слова Тарханова "ВсеПроСпорт".
26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о существовании в российском футболе коррупционной системы судейства. С его слов, в этой системе задействовано более десяти команд Российской Премьер-Лиги, которые за год в общей сложности тратят больше 500 миллионов рублей.
А от самарского футбольного клуба "Крылья Советов" некие преступники требовали перечисления 36 миллионов рублей, которые самарцы якобы задолжали за оплату услуг судейскому корпусу. Позднее Федорищев заявил об отсутствии у него фактов, которые бы подтверждали совершение коррупционных преступлений.
Тарханов - о коррупции в судействе: были такие моменты, когда судьи прибивали
Бывший главный тренер ЦСКА и "Урала" Александр Тарханов прокомментировал слова губернатора Самарской области о коррупции в российском футболе.
Фото: ФК "Урал"