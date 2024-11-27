"По любому она была завышена. Когда мы говорим о трансферах в нашу страну, цена всегда завышена. На этом же все зарабатывают деньги. А куда его можно продать? Вряд ли кто-то за него заплатит 30 миллионов. А так он и здесь хорошо себя чувствует. У него хорошая зарплата", - приводит слова Мостового "Евро-Футбол.Ру".
Манфред Угальде выступает в составе "Спартака" с января 2024 года, когда московский клуб выкупил его у нидерландского "Твенте" за 13 млн евро. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarekt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 9 млн евро. Действующее соглашение между форвардом сборной Коста-Рики и красно-белыми рассчитано на срок до конца сезона-2027/28.
В текущем сезоне Угальде принял участие в 19 официальных матчах за "Спартак", в которых забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи.
Мостовой: вряд ли кто-то за Угальде заплатит 30 миллионов
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой ответил, считает ли стоимость нападающего "Спартака" Манфреда Угальде завышенной.
Фото: ФК "Спартак"