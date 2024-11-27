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"Нет ничего интересного". Пономарёв заявил о мучениях ЦСКА в нападении

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Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал текущее турнирное положение московского ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Шестое место с таким неплохим составом – это не тот результат. В нападении команда мучается. Нет ничего интересного. Пришел Пьянич – классный игрок, который обладает отличным пасом, но у "армейцев" нет таких форвардов, которые предлагали бы себя, открывались, чтобы легионер мог отдать им пас. Они этого не умеют. В итоге Пьянич вынужден играть поперек поля и назад", - приводит слова Пономарёва "Евро-Футбол.Ру".

Московский ЦСКА после 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, набрав 27 очков (в результате 8 побед, 3 ничей и 5 поражений), занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Разница мячей красно-синих составляет 25:12. По итогам прошлого сезона, когда команду возглавлял Владимир Федотов, "армейцы" также расположились на шестой строчке.

В следующем туре команда Марко Николича 30 ноября на своём поле встретится с казанским "Рубином". Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.

ЦСКА
Миралем Пьянич
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