"Знаю, что в свое время Ашот Хачатурянц старался навести порядок в судейском корпусе. Были случаи и проверки на детекторе лжи, и жестких отстранений. Он подходил к вопросу серьезно. Судя по всему, ему не дали это сделать до конца, так как не все заинтересованы в том, чтобы очистить футбол. Если новое поколение политиков взялось за это дело, то хотелось бы, чтобы оно было доведено до логического завершения", - приводит слова Черданцева "Матч ТВ".
26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил с заявлением о существовании в судейском корпусе российского футбола коррупционной системы, в функционировании которой принимают участие больше десяти клубов Российской Премьер-Лиги. Более того, объем денежных средств, которые эти клубы ежегодно расходуют на взятки, превышает полмиллиарда рублей.
Ашот Хачатурянц занимал пост президента Российской Премьер-Лиги с 22 ноября 2021 года до 27 июня 2022 года. А ранее специалист на протяжении двух лет возглавлял судейский комитет и ЭСК РФС.
Черданцев: в свое время Хачатурянцу не дали до конца навести порядок в судейском корпусе
Спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев прокомментировал заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.
Фото: ФК "Динамо" Москва