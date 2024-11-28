"В эпизоде с Мартинсом, думаю, был пенальти, потому что Кристофер смотрел на мяч и шел туда, куда летит мяч, а защитника вообще мяч не интересует, он держит Мартинса руками и в итоге заваливает спартаковца. В этом эпизоде должен был вмешаться VAR", - приводит слова Лапочкина "Матч ТВ".
Кроме того, Сергей Лапочкин указал, что в эпизоде в первом тайме между Байрамяном и Мединой и в моменте из второго тайма с Маркиньосом и Кучаевым нарушений правил со стороны футболистов "Ростова" не было, следовательно, оснований для назначения в ворота ростовчан пенальти также не было.
27 ноября во втором матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 "Ростов" одержал победу над московским "Спартаком". Таким образом, команда Валерия Карпина с итоговым счётом 3:1 вышла победителем из двухматчевого противостояния и вышла в 1/2 финала Пути РПЛ. "Спартак" продолжит своё выступление в турнире на стадии второго этапа 1/4 Пути регионов.
Лапочкин заявил об ошибке Карасёва в матче "Ростов" - "Спартак": в эпизоде с Мартинсом был пенальти
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин поделился своим мнением о спорных судейских решениях в матче Кубка России между "Ростовом" и "Спартаком".
Фото: скриншот с трансляции эфира телеканала "Матч Премьер"