Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Локомотив
0 - 0 0 0
Динамо1 тайм

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Атлетик
20:45
ЭльфсборгНе начат
АЗ Алкмар
20:45
ГалатасарайНе начат
Карабах
20:45
ЛионНе начат
Бешикташ
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Андерлехт
20:45
ПортуНе начат
Динамо Киев
20:45
Виктория ПНе начат
РФШ
20:45
ПАОКНе начат
Лацио
20:45
ЛудогорецНе начат
ФКСБ
23:00
ОлимпиакосНе начат
Славия
23:00
ФенербахчеНе начат
Ницца
23:00
РейнджерсНе начат
Тоттенхэм
23:00
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
МальмёНе начат
Манчестер Юнайтед
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Реал Сосьедад
23:00
АяксНе начат
Мидтьюлланд
23:00
АйнтрахтНе начат
Твенте
23:00
ЮнионНе начат
Брага
23:00
ХоффенхаймНе начат

Лига конференций УЕФА

Астана
1 - 1 1 1
ВиторияЗавершен
Хайденхайм
20:45
ЧелсиНе начат
ТНС
20:45
ЮргорденНе начат
Санкт-Галлен
20:45
ТСЦ Бачка-ТополаНе начат
Целе
20:45
ЯгеллонияНе начат
Панатинаикос
20:45
ХИКНе начат
Динамо Минск
20:45
КопенгагенНе начат
Ноа
20:45
ВикингурНе начат
Мольде
20:45
АПОЭЛНе начат
Серкль Брюгге
20:45
ХартсНе начат
Борац
20:45
ЛАСКНе начат
Фиорентина
23:00
ПафосНе начат
Млада Болеслав
23:00
БетисНе начат
Лугано
23:00
ГентНе начат
Омония
23:00
ЛегияНе начат
Олимпия
23:00
ЛарнНе начат
Рапид
23:00
Шэмрок РоверсНе начат

Агент бразильского защитника Майкона: "Ростов" следит за ним

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Тьяго Рафаэль Алваренга Гомес, представляющий интересы защитника "Левски" Майкона, высказался об интересе к своему клиенту со стороны "Ростова".
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Майкон показывает хорошие результаты в лиге Болгарии. "Ростов" следит за ним, но пока ничего официального нет — только интерес. Также как и клубы МЛС, арабские и бразильские клубы", - цитирует агента Sport24.

В текущем сезоне Майкон провел за болгарскую "Левски" во всех турнирах 16 матчей и отметился одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 250 тысяч евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.

После 16-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 8-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20-ю набранными очками.

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится