"Майкон показывает хорошие результаты в лиге Болгарии. "Ростов" следит за ним, но пока ничего официального нет — только интерес. Также как и клубы МЛС, арабские и бразильские клубы", - цитирует агента Sport24.
В текущем сезоне Майкон провел за болгарскую "Левски" во всех турнирах 16 матчей и отметился одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 250 тысяч евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.
После 16-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 8-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20-ю набранными очками.
Агент бразильского защитника Майкона: "Ростов" следит за ним
Футбольный агент Тьяго Рафаэль Алваренга Гомес, представляющий интересы защитника "Левски" Майкона, высказался об интересе к своему клиенту со стороны "Ростова".
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ