- А кто сказал, что мы собираемся вылетать? В чемпионате восемь команд плюс-минус одинаковые. "Факел" никуда не планирует вылетать, мы не думаем об этом и не переживаем на этот счет, - цитирует капитана "Факела" "Матч ТВ".
"Факел" в текущем сезоне РПЛ провел 16 матчей, в которых одержал две победы и потерпел семь поражений, еще семь матчей завершились вничью. Воронежский клуб с 13 баллами идет на 14-м месте в таблице.
В следующем туре "Факел" в гостях сыграет с махачкалинским "Динамо", встреча состоится 1 декабря, начало - в 19:00 мск.
Квеквескири в этом сезоне РПЛ провел 12 матчей, но не смог забить или ассистировать партнерам.
Капитан "Факела": никуда не планируем вылетать
Полузащитник "Факела" Ираклий Квеквескири высказался о текущем положении воронежской команды в РПЛ.
Фото: ФК "Факел"