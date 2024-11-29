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Капитан "Факела": никуда не планируем вылетать

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Полузащитник "Факела" Ираклий Квеквескири высказался о текущем положении воронежской команды в РПЛ.
Фото: ФК "Факел"
- А кто сказал, что мы собираемся вылетать? В чемпионате восемь команд плюс-минус одинаковые. "Факел" никуда не планирует вылетать, мы не думаем об этом и не переживаем на этот счет, - цитирует капитана "Факела" "Матч ТВ".

"Факел" в текущем сезоне РПЛ провел 16 матчей, в которых одержал две победы и потерпел семь поражений, еще семь матчей завершились вничью. Воронежский клуб с 13 баллами идет на 14-м месте в таблице.

В следующем туре "Факел" в гостях сыграет с махачкалинским "Динамо", встреча состоится 1 декабря, начало - в 19:00 мск.

Квеквескири в этом сезоне РПЛ провел 12 матчей, но не смог забить или ассистировать партнерам.

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