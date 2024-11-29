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"Не вижу никакой сенсации". Черданцев высказался о результативности Угальде

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Известный комментатор Георгий Черданцев высказался по поводу результативности форварда столичного "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Не было сомнений, что Угальде умеет играть в футбол. За сборную против сильных соперников он хорошо играет. Качественный футболист, который адаптировался к России и к игровым сочетаниям. Не вижу никакой сенсации, - цитирует Черданцева "Матч ТВ".

Напомним, в минувшем туре РПЛ в матче с "Локомотивом" футболист "Спартака" записал на свой четыре забитых мяча и одну голевую передачу - "Спартак" одержал победу со счетом 5:2. Всего в активе Угальде в этом сезоне 12 забитых мячей - форвард из Коста-Рики является лучшим бомбардиром РПЛ на данный момент.

Угальде выступает за "Спартак" с зимы 2024 года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 2028 года, а трансферная стоимость игрока оценивается в девять миллионов евро.

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