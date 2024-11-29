"Адаптировался к России. Единственное, к чему сложно привыкнуть — холод и погода. Иногда даже не чувствую пальцев на тренировках. Но потихоньку все равно адаптируюсь. Москва мне очень нравится. Здесь много красивых мест. Мне нравится русская культура — она близка бразильцам", - цитирует Артура Sport24.
Артур Гомес перешел в московское "Динамо" из бразильского "Крузейро" в летнее трансферное окно за 5 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне бразилец провел во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 3 миллиона евро.
После 16-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком. В 17-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют на выезде с грозненским "Ахматом".
Бразильский нападающий "Динамо" Артур: мне нравится русская культура - она близка бразильцам
Нападающий "Динамо" Артур Гомес высказался об адаптации в России.
Фото: ФК "Динамо"