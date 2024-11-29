Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Балтика
0 - 0 0 0
Алания1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
23:00
СаутгемптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
22:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
22:30
ХольштайнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реймс
22:45
ЛансНе начат

В "Ростове" высказались о возможном переходе голкипера "Спартака" Александра Селихова

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин высказался о возможном подписании голкипера "Спартака" Александра Селихова.
Фото: ФК "Спартак"
"Мы не ведем переговоров ни со "Спартаком", ни с Селиховым. Не знаю, откуда такая информация", - цитирует Рыскина "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что "Ростов" может подписать Александра Селихова в зимнее трансферное окно на правах аренды или летом 2025 года в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Александр Селихов провел за московский "Спартак" во всех турнирах 8 матчей, пропустил 7 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 3-х встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 1,5 миллионов евро, контракт голкипера с клубом рассчитан до конца этого сезона.

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится