"Мы не ведем переговоров ни со "Спартаком", ни с Селиховым. Не знаю, откуда такая информация", - цитирует Рыскина "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Ростов" может подписать Александра Селихова в зимнее трансферное окно на правах аренды или летом 2025 года в качестве свободного агента.
В текущем сезоне Александр Селихов провел за московский "Спартак" во всех турнирах 8 матчей, пропустил 7 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 3-х встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 1,5 миллионов евро, контракт голкипера с клубом рассчитан до конца этого сезона.
В "Ростове" высказались о возможном переходе голкипера "Спартака" Александра Селихова
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин высказался о возможном подписании голкипера "Спартака" Александра Селихова.
Фото: ФК "Спартак"