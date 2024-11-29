"Не согласен с Глушаковым. Мне было бы неправильно называть, кто в "Динамо" вау-футболист, а кто — нет. Но знаю, что Денис Глушаков точно больше не вау-футболист", - цитирует Гафина Sport24.
Ранее бывший капитан московского "Спартака" Денис Глушаков заявил, что в столичном "Динамо" нет вау-футболистов.
После 16-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 31 набранное очко. В 17-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с грозненским "Ахматом", который на данный момент занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Гафин - о словах Глушакова про "Динамо": знаю, что Денис точно не вау-футболист
Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о словах Дениса Глушакова.
Фото: ФК "Динамо"