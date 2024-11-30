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Гланый тренер "Акрона" Тедеев: Дзюба был истинным лидером, вожаком на поле

Главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев оценил игру нападающего Артема Дзюбы в 17-м туре РПЛ против "Оренбурга" (1:0).
Фото: ФК "Акрон"
- Он был истинным лидером, вожаком на поле. В самый тяжелый момент он делал очень много ускорений, которые он, может быть, не делал раньше, но Артем хорошо подготовился к матчу. Его сердце было настолько большим, что он отдал его всем, в том числе партнерам по команде.

В субботу, 30 ноября, в Самаре на стадионе "Солидарность Арена" прошел матч 17-го тура РПЛ между "Акроном" и "Оренбургом". Игра завершилась победой команды Заурбека Тедеева со счетом 1:0. Нападающий тольяттинцев Артем Дзюба был назван лучшим игроком поединка.

"Акрон" набрал 19 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. В заключительном туре перед зимним перерывом в чемпионате России подопечные Тадеева сыграют в гостях против петербургского "Зенита". Встреча на "Газпром Арене" запланирована на следующую субботу, 7 декабря.

Источник: "Матч ТВ"

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