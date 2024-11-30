"Я не понимаю, почему по-хамски лайнсмен отвечает моему игроку. Я считаю, что это неправильно. Мне за это дают красную карточку. Я ее не видел, это со слов кого?то", - приводит слова Гончаренко "Матч ТВ".
30 ноября прошёл матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между "Ростовом" и "Пари НН". Победу со счётом 4:0 одержали подопечные Валерия Карпина.
Главный тренер нижегородцев Виктор Гончаренко после матча в подтрибунном помещении получил красную карточку за обращение к главному судье встречи Яну Бобровскому: "Тебе не долго осталось".
Гончаренко - о красной карточке: почему по-хамски лайнсмен отвечает моему игроку?
Главный тренер "Пари Нижний Новгород" Виктор Гончаренко прокомментировал получение им красной карточки после проигранного матча 17-го тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: ФК "Пари НН"