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Кафанов - о Селихове, которого сватают из "Спартака" в "Ростов": мне очень нравится его игра

Тренер вратарей "Ростова" и сборной России Виталий Кафанов высказался об игре вратаря московского "Спартака" Александре Селихове.
Фото: ФК "Спартак"
"Это очень сильный вратарь. Мне очень нравится его игра, а когда он приезжал в сборную, мне понравился еще больше. В "Спартаке" два сильных вратаря, я всегда это говорил", - приводит слова Кафанова "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что 30-летний голкипер "Спартака" Александр Селихов уже в ближайшее зимнее трансферное око может покинуть московский клуб. Одним из вариантов продолжения вратарём карьеры был назван футбольный клуб "Ростов".

Александр Селихов играет за "Спартак" с декабря 2016 года. С тех пор он принял участие в 102 официальных матчей, в которых он оформил 30 "сухарей" и всего пропустил 117 мячей. Срок контракта Селихова со "Спартаком" истекает в конце текущего сезона. Его рыночная стоимость, согласно интернет-порталу Transfermarkt, составляет 1,5 млн евро.

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