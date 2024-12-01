- Читалось, конечно. Но всё равно жаль, - написал Генич в телеграме.
Ранее в СМИ сообщалось, что Осинькин покинет пост наставника "Крыльев" до матча 17-го тура РПЛ с "Зенитом", который пройдет сегодня, 1 декабря. Также была информация, что в случае ухода из клуба по своей инициативе специалист должен будет выплатить компенсацию в размере 100 миллионов рублей.
Осинькин работает в самарской команде с 2020 года, вместе с клубом он доходил до финала Кубка России. В этом сезоне "Крылья" набрали 15 баллов в 16-ти матчах и идут на 12-й строчке в таблице чемпионата.
Генич - о возможном увольнении Осинькина: читалось, конечно
Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался относительно информации о том, что Игорь Осинькин в ближайшие дни может покинуть самарские "Крылья Советов".
Фото: ПФК "Крылья Советов"