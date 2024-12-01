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Шикунов: матч с "Краснодаром" будет для "Спартака" принципиальным после встречи с "Ростовом"

Экс-спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов поделился ожиданиями от встречи красно-белых с "Краснодаром" в 17-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
"Сегодня будет красивый матч. Ждём хорошего футбола. Встречаются две играющие команды. Слава богу, "Спартак" в последнее время заиграл. Матч будет быстрым. Приятно, что эти команды не закрываются, а хотят играть. Для "Спартака" разве не будет этот матч принципиальным после встречи в Кубке с "Ростовом"? Они выставили такой состав, потому что готовились к игре с "Краснодаром", - заявил Шикунов.

1-го декабря в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги встретятся "Краснодар" и "Спартак". Игра пройдет на поле "Краснодара". После 16-ти туров команды в турнирной таблице разделяют 7 очков. "Быки" занимают 2-е место с 38-ю очками. "Спартак" с 31-м очком располагается на 4-м месте в таблице.

Победа в матче с "Краснодаром" позволит красно-белым сравняться по очкам с занимающим 3-е место "Локомотивом", который ранее уступил на своем поле "Химкам" (1:3). 27-го ноября "Спартак" уступил "Ростову" (1:2) в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России и покинул верхнюю сетку турнира.

Источник: "Чемпионат"

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