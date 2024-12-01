Станкович - о разгроме "Краснодара": "Спартак" старается играть от себя. Сегодня ребята были львами

"Стараемся играть от себя, у нас есть свой путь. Мы играли в Краснодаре с командой, которая борется за первое место. Логично, что нам было непросто. Сегодня ребята были львами с первой по 90?ю минуту", - цитирует Станковича "Матч ТВ".
"Краснодар" принимал на своем поле московский "Спартак" в рамках 17-го тура чемпионата России. Игра завершилась разгромной победой красно-белых. Дубль оформил коста-риканец Манфред Угальде, еще один гол на счету полузащитника Эсекьеля Барко.
После 17-ти проведенных матчей "Краснодар" и "Спартак" занимают, соответственно, 3-е и 4-е места в турнирной таблице чемпионата России. В активе "горожан" 38 очков. "Спартак" довел количество набранных очков до 34-х.