"Если у кого-то есть какие-то колебания, то Осинькин взял на себя обязательства. Сложно, больно, но нести будет. Обязательства, данные болельщикам, нарушать нельзя, они со мной согласятся. Болельщики его поддерживали в момент, когда были разговоры об увольнении. Он до конца будет в команде. Даже если Осинькин захочет заплатить, чтобы уйти, — его не отпустят. Но он не предлагает", - приводит слова Федорищева "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что принято окончательное решение об уходе в ближайшие дни из самарских "Крыльев Советов" главного тренера команды Игоря Осинькина, который занимает этот пост с июля 2020 года.
За 17 матчей в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/25 волжане набрали 18 очков, которые на данный момент позволяют занимать десятое место в турнирной таблице чемпионата России. В последнем туре перед зимней паузой "Крылья Советов" 7 декабря на выезде сыграют против "Ростова". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Губернатор Самарской области заявил, что Осинькина не отпустят из "Крыльев Советов"
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о возможном уходе из "Крыльев Советов" главного тренера команды Игоря Осинькина.
Фото: ФК "Крылья Советов"