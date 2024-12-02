"Возможно ли, что "Спартак" обгонит "Зенит" в чемпионской гонке? Мы сделаем все возможное и постараемся обойти их. Это футбол - шансы 50 на 50", - цитирует Угальде "СЭ".
В воскресенье, 1 декабря, московский "Спартак" разгромил в гостях "Краснодар" в матче 17-го тура чемпионата России со счетом 3:0. Дубль на свой счет записал нападающий Манфред Угальде, один мяч в активе хавбека Эсекьеля Барко.
Таким образом красно-белые набрали 34 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице. От краснодарцев "Спартак" отделяет на данный момент четыре балла, а от лидирующего "Зенита" - 5 очковю
Угальде: сделаем все возможное и постараемся обойти "Зенит"в чемпионской гонке
Форвард столичного "Спартака" Манфред Угальде поделился мыслями о шансах команды на золотые медали РПЛ в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"