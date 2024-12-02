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Угальде: сделаем все возможное и постараемся обойти "Зенит"в чемпионской гонке

Форвард столичного "Спартака" Манфред Угальде поделился мыслями о шансах команды на золотые медали РПЛ в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
"Возможно ли, что "Спартак" обгонит "Зенит" в чемпионской гонке? Мы сделаем все возможное и постараемся обойти их. Это футбол - шансы 50 на 50", - цитирует Угальде "СЭ".

В воскресенье, 1 декабря, московский "Спартак" разгромил в гостях "Краснодар" в матче 17-го тура чемпионата России со счетом 3:0. Дубль на свой счет записал нападающий Манфред Угальде, один мяч в активе хавбека Эсекьеля Барко.

Таким образом красно-белые набрали 34 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице. От краснодарцев "Спартак" отделяет на данный момент четыре балла, а от лидирующего "Зенита" - 5 очковю

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