"20 декабря у нас будет общественное мероприятие — в прямом эфире будет очная ставка. Мы пригласим туда людей, которые ассоциируются с накопившимся вопросами и задачами в регионе. Я высылаю официальные приглашения лицам. Приглашу Павла Андреева. Павел, я приглашаю вас 20 декабря в 10:00 в Самару, в ДС имени Высоцкого на обсуждение накопившихся вопросов, вас ждут в Самаре", - приводит слова Федорищева "Матч ТВ".
Ранее губернатор Самарской области Вячеслава Федорищев сообщил, что в отношении деятельности футбольного агента Павла Андреева начата проверка. Клиентами Андреева в настоящее время являются больше 10 футболистов самарских "Крыльев Советов".
Учредителем профессионального футбольного клуба "Крылья Советов" выступает Самарская область. После 17-го тура Российской Премьер-Лиги команда с 18-ю очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Губернатор Федорищев пригласил агента Андреева на очную ставку в прямом эфире
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев анонсировал проведение 20 декабря в Самаре общественного мероприятия, где будут обсуждать вопросы, связанные с футболом.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева