"Раз уж мы обратили внимание на проблему, на которую было принято не обращать внимание, значит дойдем до конца и будет позитивный эффект. Это тектоническое изменение, которое позволит избавиться от гадости. Мы получили эту историческую возможность, и если не дойдем до конца, будем неправы", - приводит слова Федорищева "Матч ТВ".
26 ноября глава Самарской области Вячеслав Федорищев, который исполняет обязанности учредителя профессионального футбольного клуба "Крылья Советов", на заседании Госсовета выступил с заявлением, что в судейском корпусе российского футбола существует коррупционная система. В ее работе, со слов чиновника, задействовано более 10 команд РПЛ, который за год совокупно тратят на взятки порядка 500 миллионов рублей. Позже он заявил, что передал имеющиеся у него материалы в правоохранительные органы.
"Историческая возможность избавиться от гадости". Федорищев намерен довести дело о коррупции в футболе до конца
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о своем заявлении о коррупции в российском футболе.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева