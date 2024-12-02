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Ловчев извинился перед игроком "Спартака" Дуарте: он лучший защитник РПЛ

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о защитнике московского "Спартака" Алексиса Дуарте.
Фото: ФК "Спартак"
"Я извиняюсь перед Дуарте. Я чихвостил его регулярно. Но сейчас он просто лучший защитник нашего чемпионата", - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".

Алексис Дуарте является игроком московского "Спартака" с января 2023 года, когда красно-белые выкупили защитника у парагвайского клуба "Серро Портеньо" за 4 млн евро. В текущем сезоне 24-летний футболист в общей сложности принял 9 раз появлялся на поле в официальных матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

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