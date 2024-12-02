Прудников: "Спартак" больше выиграл от перехода Соболева в "Зенит" - они получили деньги

"В момент перехода, мне кажется, выиграли от этого все. А сейчас у "Спартака" есть нападающие, которые забивают. Соболев меньше играет, поэтому сложно сказать, кто больше выиграл. Наверное, "Спартак", потому что они получили деньги за это. У Соболева всё равно всё впереди. Возможно, в скором времени изменится ситуация", - приводит слова Прудникова Metaratings.
Александр Соболев в августе 2024 года был куплен петербургским "Зенитом" у московского "Спартака" за 10 млн евро. Сине-бело-голубые подписали с нападающим контракт на срок до конца сезона-2026/27 с возможностью его продления на еще один год.
После перехода 27-летний форвард в общей сложности 15 раз появлялся на поле в официальных матчах, в которых дважды поразил ворота соперников и один раз отметился результативной передачей. Стоит отметить, что Соболев совершал результативные действия только в матчах Кубка России. В РПЛ нападающий последний раз забивал в апреле 2024 года.