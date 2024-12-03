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РФС планирует в 2025 году пригласить на матчи сборной России руководство ФИФА и УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о планах федерации пригласить ФИФА и УЕФА на игры сборной России.
Фото: РФС
"Планируем в 2025 году пригласить на домашние матчи сборной России руководство ФИФА и УЕФА. Пока календаря матчей нет, говорить о чем-то конкретном рано", - цитирует Митрофанова "РИА Новости".

Напомним, с 2022 года российские футбольные клубы и сборная страны были отстранены от участия в международных турнирах из-за санкций, введенных УЕФА и ФИФА.

В нынешнем году сборная России провела пять товарищеских матчей, сыграв с национальными командами Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

Ранее глава Российского футбольного союза Александр Дюков высказал мнение, что в 2025 году ситуация с участием российских спортсменов в международных соревнованиях изменится.

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