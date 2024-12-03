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Гендир "Пари НН": Гончаренко будет на заседании КДК. Он подключится по видеосвязи

Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов заявил, что Виктор Гончаренко будет присутствовать на заседании КДК РФС.
Фото: ФК "Пари НН"
"Конечно, Гончаренко будет на заседании КДК. Он подключится по видеосвязи, в этот день будет тренировка. Фразу Гончаренко просто вырвали из контекста, он не имел в виду ничего угрожающего, не было никаких плохих слов из табуированного лексикона.", - цитирует Мелик-Гусейнова "СЭ".

Напомним, что после матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги "Ростов" - "Пари НН" (4:0) появилось видео, на котором слышно, что главный тренер волжан Виктор Гончаренко обращается в главному арбитру Яну Бобровскому: "Ян, тебе недолго осталось, не волнуйся". Данный эпизод будет рассмотрен на ближайшем заседании КДК РФС.

После 17-ти сыгранных туров команда Виктора Гончаренко располагается на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16-ю набранными очками в своем активе. В 18-м туре чемпионата России нижегородцы сыграют на выезде с московским "Спартаком".

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