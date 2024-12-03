Следовательно, для прохождения медицинского осмотра команда выйдет еще раньше. Для сравнения в 2024 году, когда главным тренером "Спартака" был Гильермо Абаскаль, выход футболистов из отпуска был назначен на 18 января.
Напомним, последний официальный матч "Спартака" в 2024 году пройдет 7 декабря - подопечные Деяна Станковича в Москве встретятся с нижегородским "Пари НН" (в рамках 18-го тура РПЛ). А первый официальный матч 2025 года состоится 1 или 2 марта - также в Москве спартаковцы сыграют против "Оренбурга" (в рамках 19-го тура РПЛ).
В планах "Спартака" на данный момент значится проведение трёх зимних сборов: первый - в Турции, второй в ОАЭ, третий - снова в Турции.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": зимние сборы "Спартака" начнутся максимально рано
По информации СМИ, главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович планирует начать первый зимний сбор в конце первой декады января.
Фото: ФК "Спартак"