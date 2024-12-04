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Парфенов: "Спартак" - участник чемпионской гонки? Все рядом, так что почему нет?

Российский тренер Дмитрий Парфенов ответил на вопрос, участвует ли столичный "Спартак" в борьбе за чемпионство.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Все рядом, все теряют очки. Почему нет? Конечно, гандикап у "Зенита" есть, здесь вопросов нет. Но есть же личная встреча в Москве. Чемпионат же продолжается. "Крылья" взяли и забрали очки у "Зенита", - передает слова Парфенова "РБ Спорт".

1 декабря "Спартак" под руководством Деяна Станковича на выезде одержал уверенную победу над "Краснодаром" (3:0). На данный момент в активе красно-белых 34 очка, клуб занимает третье место в турнирной таблице, отставание от лидирующего "Зенита" составляет в пять баллов.

"Спартак" в заключительном матче года сыграет с "Пари НН" на своем поле, встреча 18-го тура РПЛ пройдет 7 декабря, начало матча запланировано на 14:00 мск.

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