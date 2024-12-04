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"У меня одни бутсы столько стоят". Агкацев рассказал, что не смог бы прожить на 30 тысяч рублей в месяц

Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев ответил на вопрос, смог ли бы прожить на 30 тысяч рублей в месяц.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- В последнее время у всех футболистов это спрашивают. И некоторые говорят, что могли бы прожить на 30 тысяч в месяц. У меня только фитнес-зал, репетитор по английскому и остальные бытовые мелочи выходят на эту сумму. Чего далеко ходить - только бутсы стоят 30-35 тысяч, о чем вообще речь! - цитирует голкипера "Краснодара" Sport24.

Ранее голкипер петербургского "Зенита" Евгений Латышонок в интервью сообщил, что в месяц для жизни ему хватает 30 тысяч рублей.

22-летний Агкацев является воспитанником "Краснодара". В текущем сезоне РПЛ Агкацев провел за "быков" 17 матчей в РПЛ и пропустил 12 голов, в девяти встречах вратарь смог отстоять "на ноль". Контракт Агкацева с "Краснодаром" рассчитан до лета 2029 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в два миллиона евро.

"Краснодар" в нынешнем сезоне РПЛ в 17-ти матчах одержал 11 побед и потерпел одно поражение, в пяти матчах "быки" сыграли вничью. Команда Мурада Мусаева с 38 баллами идет на второй строчке в турнирной таблице.

В следующем туре "Краснодар" дома примет "Локомотив", матч 18-го тура чемпионата России пройдет 8 декабря и начнется в 19:30 мск.

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