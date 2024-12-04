- Маркиньос играет в центре поля. На самом деле, он хороший, доброкачественный футболист. И работяга. Видно, что он хороший игрок, но пока ему что-то не удаётся. Возможно, скоро ему будет везти, - цитирует Ещенко Metaratings.
25-летний Маркиньос пополнил состав красно-белых в летнее межсезонье, перейдя из "Ференцвароша". Бразилец принял участие в 16-ти матчах за "Спартак" и сделал три голевые передачи на партнеров. Трансферная стоимость Маркиньоса оценивается в четыре миллиона евро.
"Спартак" на данный момент имеет в своем активе 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем туре московская команда на своем поле примет "Пари НН" в рамках 18-го тура РПЛ, матч пройдет 7 декабря.
Ещенко оценил игру полузащитника "Спартака" Маркиньоса
Экс-защитник столичного "Спартака" Андрей Ещенко высказался об игре полузащитника красно-белых Маркиньоса.
Фото: Официальный сайт РПЛ