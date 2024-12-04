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Угальде рассказал о работе с Деяном Станковичем

Нападающий "Спартака" Манфред Угальде высказался о работе с Деяном Станковичем.
Фото: ФК "Спартак"
"У меня было много хороших тренеров. Он один из лучших, безусловно. Он очень сильный. Когда он говорит, все слушают. Это большая личность", - цитирует Угальде "Матч ТВ".

Напомним, что этим летом команду возглавил сербский специалист Деян Станкович, ранее работавший в "Ференцвароше" и "Црвене Звезде". Красно-белые вылетели из верхней сетки Кубка России и сыграют в Пути регионов с тольяттинским "Акроном" на выезде.

В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 15 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Trasfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 9 миллионов евро.

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