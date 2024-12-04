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Агкацев - об ударе игрока сборной Брунея с центра поля: пропусти тот гол - было бы много шума

Голкипер сборной России Станислав Агкацев рассказал об игре с национальной командой Брунея.
Фото: ФК "Краснодар"
— Самый опасный момент Брунея в том матче — удар по твоим воротам с центра поля. Если бы пропустил — была бы трагедия?

— Шуму точно было бы много. Многие начали бы ассоциировать меня только с этим пропущенным голом, - цитирует Агкацева Sport24.

В ноябре сборная России одержала победу над национальной командой Брунея со счетом 11:0, эта победа стала самой крупной в истории сборной России. Также команда Валерия Карпина провела товарищеский матч с Сирией, который закончился победой России со счетом 4:0.

В текущем сезоне Станислав Агкацев провел за "Краснодар" во всех турнирах 20 матчей, пропустил 16 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 11-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 2 миллиона евро, контракт голкипера с клубом рассчитан до лета 2029 года. Агкацев дебютировал за национальную команду России в матче с Брунеем.

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