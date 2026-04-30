Три футболиста "ПСЖ" претендуют на звание лучшего игрока Лиги 1

Профсоюз футболистов Франции (UNFP) опубликовал имена кандидатов на награду лучшему игроку сезона-2025/2026 в Лиге 1.

Наибольшее представительство получил "ПСЖ". За индивидуальный приз из этой команды поборются Усман Дембеле, Нуну Мендеш и Витинья. Конкуренцию им составят форвард "Марселя" Мэйсон Гринвуд и нападающий "Ланса" Флорьян Товен.



Парижане после 30 матчей возглавляют таблицу чемпионата Франции с 69 очками. Ближайшим преследователем команды остаётся "Ланс", у которого 63 балла.