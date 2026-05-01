Нгамале ответил, чем отличается Гусев от Карпина

- Он мне нравится, совершенно другой тренер. Сразу приходит на ум связь с игроками. Это ведь очень важно. В первую очередь ты не тренер или футболист, а человек. Гусев приятный человек и старается быть близким с каждым.
Если работаешь — значит, будешь выходить на поле. Гусев дает это понять — и тем придает нам дополнительную уверенность. Это делает разницу, - цитирует Нгамале Sport24.
Валерий Карпин был главным тренером московского "Динамо" с июня по ноябрь прошлого года, на данный момент специалист продолжает работу в национальной команде России. Новым наставником бело-голубых стал Ролан Гусев, контракт с ним рассчитан до конца текущего сезона.
Муми Нгамале в нынешнем сезоне вышел на поле в составе столичного клуба в 26 матчах во всех турнирах и записал на свой счет шесть забитых мячей и три результативные передачи. Контракт 31-летнего камерунца с клубом рассчитан до конца сезона, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,8 миллионов евро.