Гранат: "Локомотив" гораздо больше "Динамо" замотивирован на победу

Экс-игрок сборной России Владимир Гранат высказался о предстоящем матче 28 тура РПЛ "Локомотив" - "Динамо".
По словам Граната, у "Локомотива" больше мотивации, чем у "Динамо", но это не значит, что бело-голубые отдадут три очка.

- "Локомотив" гораздо больше "Динамо" замотивирован на победу в очной игре. Но это не значит, что "Динамо" должно спокойно отдавать очки соперникам в РПЛ. Состав позволяет "Динамо" выглядеть достойно, - приводит слова Граната Metaratings.

Сегодня, 1 мая, московский "Локомотив" примет на домашнем стадионе столичное "Динамо" в матче 28 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени. По итогам 27 сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 49 набранными очками. Бело-голубые занимают восьмое место в таблице с 38 баллами в своем активе.

