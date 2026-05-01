Кирьяков ответил, есть ли у ЦСКА шансы на завоевание бронзовых медалей в РПЛ

Экс-игрок "Динамо" Сергей Кирьяков оценил шансы ЦСКА на завоевание бронзовых медалей в РПЛ.
По словам Кирьякова, вряд ли ЦСКА удастся завоевать бронзовые медали.

- В футболе всё бывает, но реально оценивая ситуацию армейцев, тяжело в это верится, вряд ли.

Стоит учитывать "Локомотив" и "Спартак", красно-белые вообще сейчас на ходу и вряд ли допустят серьезных ляпов, чтобы отпустить медали, - приводит слова Кирьякова "Матч ТВ".

По итогам 27 сыгранных туров ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 45 набранными очками в своем активе. Команда Фабио Челестини отстает от московского "Локомотива", располагающегося на третьей строчке, на четыре балла.

Напомним, что красно-синим предстоит сыграть на выезде с московским "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России. ЦСКА является действующим обладателем трофея.

