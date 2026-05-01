Агент игрока "Балтики" сообщил о предложениях от топ-клубов РПЛ

- Да, к нам поступали запросы от крупных российских клубов. Кевин счастлив в России и рад такому интересу. Его цель — перейти в большой клуб, - приводит слова агента Odds.ru
В нынешнем сезоне Кевин Андраде вышел на поле в составе калининградской "Балтики" в 30 матчах во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего колумбийца в 3 миллиона евро, контракт центрального защитника с калининградцами рассчитан до конца июня 2027 года.