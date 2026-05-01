Тукманов рассказал, от чего будет зависеть исход встречи "Локомотив" - "Динамо"

- В этом матче многое будет зависеть от того, как проявит себя Воробьев у "Локомотива" и Тюкавин — у "Динамо". Всё-таки оба футболиста действуют на острие в своих командах. Константин сейчас по игре лучше выглядит: он побыстрее и хорошо реализует моменты.
Игра будет складываться из единоборств, обе команды пойдут в атаку. То есть обоюдоострая игра получиться должна. У меня чувство, что здесь "Динамо" выиграет, - цитирует Тукманова "Матч ТВ".
Сегодня, 1 мая, московский "Локомотив" примет на домашнем стадионе столичное "Динамо" в матче 28 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени. По итогам 27 сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 49 набранными очками. Бело-голубые занимают восьмое место в таблице с 38 баллами в своем активе.
На данный момент в активе форварда "Динамо" Константина Тюкавина восемь забитых мячей в 19 матчах чемпионата России. На счету нападающего "Локомотива" Дмитрия Воробьева десять забитых мячей (один - с пенальти), футболист вышел на поле в 23 встречах Российской Премьер-Лиги.