Стала известна позиция Трампа по участию Ирана на ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп высказался о сборной Ирана, которая, как ожидается, сыграет на чемпионате мира 2026.

- Если Джанни сказал это, то я не против. Пусть играют хорошо, - заявил американский лидер журналистам в Белом доме.

Он коротко отреагировал на заявление главы ФИФА Джанни Инфантино, подтвердившего участие иранской команды в турнире.Ранее Инфантино подчеркнул, что мировое первенство должно объединять людей вне зависимости от политической ситуации. При этом ранее иранская сторона сообщала, что вопрос участия команды напрямую связан с обеспечением безопасности игроков и делегации.