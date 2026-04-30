Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
17:00
СпартакНе начат
Локомотив
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
14:30
Спартак КостромаНе начат

Стала известна позиция Трампа по участию Ирана на ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп высказался о сборной Ирана, которая, как ожидается, сыграет на чемпионате мира 2026.
Фото: ФИФА
Он коротко отреагировал на заявление главы ФИФА Джанни Инфантино, подтвердившего участие иранской команды в турнире.

- Если Джанни сказал это, то я не против. Пусть играют хорошо, - заявил американский лидер журналистам в Белом доме.

Ранее Инфантино подчеркнул, что мировое первенство должно объединять людей вне зависимости от политической ситуации. При этом ранее иранская сторона сообщала, что вопрос участия команды напрямую связан с обеспечением безопасности игроков и делегации.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится