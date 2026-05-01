Легионер заявил, что хотел бы остаться в "Динамо" до конца карьеры

Вингер "Динамо" Муми Нгамале ответил на вопрос об истекающем контракте с клубом.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Нгамале, он бы хотел остаться в клубе до конца карьеры, но только клубу следует решать вопрос с продлением контракта.

- Пока не хочу загадывать. Я бы хотел остаться здесь до конца карьеры — но посмотрим, что произойдет. Клубу решать, что делать с продлением контракта.

Я лучше сосредоточусь на работе. Нынешнее положение в таблице не соответствует уровню "Динамо", - приводит слова Нгамале Sport24.

Муми Нгамале выступает за московское "Динамо" с сентября 2022 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 114 матчей и записал на свой счет 21 забитый мяч и 17 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего камерунца в 2,8 миллионов евро, контракт игрока с клубом истекает по окончании текущего сезона.

На счету Нгамале 62 матча в составе сборной Камеруна и пять забитых мячей. Ранее вингер выступал за швейцарский "Янг Бойз", "Альтах" и "Котон Спорт Гаруа".

