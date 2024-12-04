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Президент махачкалинского "Динамо" Гаджиев призвал Федорищева обратить внимание на состояние самарских дорог

Президент "Динамо" Махачкала Гаджи Гаджиев прокомментировал высказывания губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева
"А в Самарской области нормальные дороги? Там денег что ли не хватает? Или они идут не туда? Я соглашусь с ним, что порядок надо наводить. Но делать это нужно везде, а не только в футболе", - цитирует Гаджиева "СЭ".

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что к нему приходил человек, который заявил, что "Крылья Советов" имеют долг в 36 миллионов рублей перед преступником, который "занимается коррупцией в судейском корпусе". Также Федорищев заявил, что будет создано движение "Чистый спорт", которое будет бороться с коррупцией в российском футболе.

После 17-ти сыгранных туров самарские "Крылья Советов" располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18-ю набранными очками. Махачкалинское "Динамо" занимает 11-е место и имеет в своем активе на одно набранное очко меньше.

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