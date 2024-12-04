"А в Самарской области нормальные дороги? Там денег что ли не хватает? Или они идут не туда? Я соглашусь с ним, что порядок надо наводить. Но делать это нужно везде, а не только в футболе", - цитирует Гаджиева "СЭ".
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что к нему приходил человек, который заявил, что "Крылья Советов" имеют долг в 36 миллионов рублей перед преступником, который "занимается коррупцией в судейском корпусе". Также Федорищев заявил, что будет создано движение "Чистый спорт", которое будет бороться с коррупцией в российском футболе.
После 17-ти сыгранных туров самарские "Крылья Советов" располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18-ю набранными очками. Махачкалинское "Динамо" занимает 11-е место и имеет в своем активе на одно набранное очко меньше.
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджиев призвал Федорищева обратить внимание на состояние самарских дорог
Президент "Динамо" Махачкала Гаджи Гаджиев прокомментировал высказывания губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева