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Петржела: Соболев может совсем не заиграть в "Зените"

Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался об игре Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Почему Соболев не может заиграть в "Зените"? Ему очень тяжело дался переход, было много разговоров. Наверное, нужно подождать. Но, может, он и совсем не заиграет — в "Зените" конкуренция намного выше, чем в "Спартаке", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".

Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро и подписал контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне нападающий провел во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Форвард не набрал ни одного результативного балла в матчах Российской Премьер-Лиги.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7,5 миллионов евро. На счету Соболева 14 матчей в составе национальной команды России.

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