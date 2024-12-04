"Почему Соболев не может заиграть в "Зените"? Ему очень тяжело дался переход, было много разговоров. Наверное, нужно подождать. Но, может, он и совсем не заиграет — в "Зените" конкуренция намного выше, чем в "Спартаке", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро и подписал контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне нападающий провел во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Форвард не набрал ни одного результативного балла в матчах Российской Премьер-Лиги.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7,5 миллионов евро. На счету Соболева 14 матчей в составе национальной команды России.
Петржела: Соболев может совсем не заиграть в "Зените"
Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался об игре Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"