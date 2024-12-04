"Я точно никогда не слышал от Кости про просьбы помирить его с Артемом через Слуцкого. Мы очень плотно общаемся с Костей и ни разу я о таком не слышал. У него про это спрашивал, я склонен верить ему. И самое главное: зачем это ему? Костя Генич - знаменитый, заслуженный человек, с чего вдруг ему выпрашивать примирения с Дзюбой через Слуцкого? Это глупость", - цитирует Шнякина "СЭ".
Экс-нападающий сборной России Артем Дзюба раскритиковал работу футбольных комментаторов, заявив, в частности, что свою футбольную карьеру комментатор Константин Генич провел в "первенстве водокачки". В ответ на заявление футболиста Генич в резкой форме раскритиковал тех, кто ставит под сомнения его достижения в футболе.
Артем Дзюба, в свою очередь, позже заявил, что Константин Генич периодически обращался к главному тренеру "Шанхай Шэньхуа" Леониду Слуцкому с просьбой помирить его с Дзюбой. Сам комментатор это опроверг.
Шнякин: Генич - знаменитый, заслуженный человек, с чего вдруг ему выпрашивать примирения с Дзюбой через Слуцкого?
Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о конфликте своего коллеги Константина Генича с форвардом "Акрона" Артемом Дзюбой.
Фото: YouTube-канал "МЯЧ Production"