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Экс-форвард "Спартака" Павлюченко пожелал передохнуть "Зениту"

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко заявил о желании видеть "Спартак" чемпионом России по итогам сезона.
Фото: ФК "Спартак"
"Я бы хотел, чтобы "Спартак" был чемпионом. "Зениту" надо уже чуть-чуть передохнуть, потому что с каждым годом интерес к чемпионату пропадет. Еще чемпионат не начался, а уже все говорят, что "Зенит" - чемпион. Поэтому им надо немного "паузнуть", а там посмотрим. У нас чемпионат веселый, здесь все возможно", - заявил Павлюченко.

После 17-ти туров санкт-петербургский "Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 39-ю очками. Занимающий 2-е место "Краснодар" отстает от чемпионов пяти последних лет на 1 очко. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак", который по итогам 17-го тура набрал 34 очка, опередив по дополнительным показателям "Локомотив".

В заключительном туре календарного года "Спартак" примет на своем поле "Пари НН", а "Зенит" сыграет дома с "Акроном". Оба матча пройдут в субботу, 7-го декабря.

Источник: Sport24

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