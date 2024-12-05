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Наставник "Пари НН" Гончаренко дисквалифицирован на 2 матча РПЛ за угрозы судье Бобровскому

Главный тренер "Пари НН" Виктор Гончаренко получил двухматчевую дисквалификацию после слов в адрес главного арбитра встречи 17-го тура против "Ростова" (0:4) Яна Бобровского.
Фото: официальный сайт "Пари НН"
Главный тренер нижегородского "Пари НН" дисквалифицирован РФС на 2 матча чемпионата России за оскорбления судьи Яна Бобровского. Напомним, после матча 17-го тура РПЛ, где "Пари НН" разгромно уступил "Ростову" (0:4), Виктор Гончаренко в подтрибунном помещении обратился к помощникам главного арбитра, заявив, что они разговаривают с футболистами "с хамскими рожами".

Самому же Бобровскому Гончаренко сказал: "Ян, тебе недолго осталось". Позже тренер опроверг версию о том, что с его стороны это была угроза жизни арбитра. По итогам инцидента Виктор Гончаренко получил двухматчевую дисквалификацию. Один из матчей - условно. Также белорусский тренер заплатит штраф в размере 250 тысяч рублей.

Источник: "Матч ТВ"

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